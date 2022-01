Police missing arms and ammunition: Ọ̀gá ọlọ́pàá Nàìjíríà, níbo làwọn ìbọn 178, 549 wọlẹ̀ sí, àwọn aṣòfin àpapọ̀ ń béèrè

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Ninu iwe abajade iwadi ọfiisi oluyẹweowo wo agba ni Nigeria, iyẹn office of the Auditor General of the Federation ti ọdun 2019 ni ọrọ yii ti lu sita