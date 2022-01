Yoruba Nation agitation: Ilana Omo Oodua kò lọ́wọ́ sí ẹjọ́ ìbò 'Refrendum' kankan, àwọn tó ń ṣe é ń jíṣẹ́ ara wọn ni

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Iroyin kan jade ni Ọjọbọ pe awọn ọmọ ẹgbẹ to n ja fun idasilẹ orilẹede Yoruba ti dara pọ mọ ẹjọ ti ẹgbẹ Coalition of Northern Groups , CNG fun ijọba lati fun ẹgbẹ Biafra to n ja fun idasilẹ orilẹede Igbo lanfani lati ṣeto ibo bẹẹni tabi bẹẹkọ lori idasilẹ orilẹede Igbo.