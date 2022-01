False banana: Ṣé ẹ ti gbọ́ nípa ògẹ̀dẹ̀ tó lè bọ́ ẹgbẹẹgbẹ̀rùn èèyàn lágbàyé?

Ọkan lara awọn ounjẹ yi ni o foju han nipa eso kan to foju jọ ọgẹdẹ.

Eso yi torukọ rẹ n jẹ enset to si gbajumọ ni Ethiopia lawọn onimọ sọ pe o ṣeeṣe ki o gbọ bukata ounjẹ ọkẹ aimọye eeyan lagbaye.

Dokita Wedawek Abebe ti fasiti Hawassa to wa ni Awasa, lorileede Ethiopia sọ pe ''eso yi le ko ipa ribiribi lati koju ipenija ipese ounjẹ ati idagbasoke''

Enset to foju jọ ọgẹdẹ la gbọ pe apa kan Ethiopia nikan ni wọn ti n jẹ.

Eso rẹ to dabi ọgẹdẹ ṣe jẹ ti wọn a si tun maa fi ara eso yi tabi gbongbo rẹ naa se asaro tabi ki wọn fi ṣe burẹdi.

Enset jẹ ounjẹ gbajumọ fawọn eeeyan to fẹ ẹ to ogun miliọnu.

"Eso yi ni awọn anfaani kan to mu ko jẹ eso to le se daada.Ko si igba ti ẹ ko le gbin tabi ki ẹ ka.Nitori naa ni wọn fi npe ni igi to n koju ebi''