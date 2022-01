Maduka Okoye: Wo ohun tí o lè má mọ̀ nípa Maduka Okoye, aṣọ́lé Nàìjíríà tó ń dá àwọn obìnrin lọ́rùn

Okoye ṣoju ikọ agbabọọlu ọdọ Bayer Leverkusen ati Fortuna Düsseldorf ti o to darapọ mọ Sparta Rotterdam loṣu keje ọdun 2020.

Ọmọ Naijiria ni baba rẹ, amọ ọmọbibi orilẹede Germany iya to bi i lọmọ.

3. Ọmọ Enugu ni baba rẹ, Okoye gbe niluu Enugu, Abuja ati ilu Eko fun igba diẹ ki o to morile Germany nibi to ti dagba to si ti di agbabọọlu.