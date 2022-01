Herbal Doctor: Iléẹṣẹ́ ọlọ́pàá Eko tú àṣírí agbẹ̀bí alágbo tó ṣekú pa obìnrin kan

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Lẹyin naa ni a gbọ pe Bamidele tan Mercy lọ sí ile rẹ nibi ti o ti kun un bi ẹran, ti o si sin in sẹyin ile rẹ to wa ni Ijegun.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ṣugbọn ko si ẹni to mọ ibi to wa," Baba Mercy ṣalaye.

Afurasi naa pada mu awọn ọlọpaa lọ sẹyin ile rẹ nibi to sin Mercy si lẹyin to kọkọ ge ara rẹ wẹlẹ wẹlẹ sinu apo ki o to o sin in.