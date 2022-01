Ikere Ekiti: Olúkẹ̀ẹ́rẹ́ àti Ògògà tako ara wọn lórí ẹni tíí ṣe aláṣẹ ilú Ikere

Ilu Ikere ti ni Ọba, ki Ogoga to wọ ilu wa - Olukere:

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Olukere ti Ikere, Ọba Ayodele Obasanyin salaye pe ilu Ikere ti wa, ki Ogoga to wọ ilu naa wa rara.

O fikun pe Ogoga to se ọdẹ wa sinu ilu naa lo ya fila Olukere, eyi to n de sori.

Abọrẹ lasan ni Olukere, ko le fi eeyan joye – Ogoga

Ogoga yii lo ta Erin lọfa ninu igbo, to si n tọ ipasẹ rẹ lọ, titi to fi ri eefin ni ọọkan eyi to fihan pe ilu ni, to si ba Aladeselu nibẹ.