America Boat Capsized: Ọ̀pọ̀ èèyàn tí ọkọ̀ ojú omi náà láti ẹkùn Bahamas kó ló jẹ́ àjèjì

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, US COAST GUARD

Isẹlẹ naa waye lasiko ti ọkọ oju omi kan dojude lalẹ ọjọ Satide, ti awọn osisẹ agbofinro to n sọ eti okun nilẹ Amẹrika si ti n wa wọn.

Awọn alasẹ ni wọn isẹlẹ naa to leti ni aarọ ọjọ Isẹgun lẹyin ti awọn apẹja sawari ọkunrin kan to rọ mọ eti ọpa kan to wa lori ọkọ oju omi jina rere bii maili marundinlaadọta si ilu Fort Pierce.