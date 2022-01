Baba Ijesha: Agbẹjọ́rò tuntun bẹ ilé ẹjọ́ kó sún ìgbẹ́jọ́ síwájú torí òun kò mọ ohun púpọ̀ nípa ẹjọ́ náà

Nibi ijoko ile ejọ to waye lonii, ẹni to fi ẹ̀sùn kan Baba Ijesha, Arabinrin Damilola Adekoya, taa tun mọ si Princess Comedianne ko wa sile ẹjọ.

Agbẹjọro tuntun soju fun Baba Ijesha, o n rawọ ẹbẹ niwaju adajọ:

Nigba to n sọ̀rọ̀ niwaju ile ejọ, agbẹjọro tuntun to soju Baba Ijesha, Ogbẹni A. O Ajulọ bẹ ile ẹjọ lati tun sun igbẹjọ si ọjọ miran.

Adajọ koro oju si ẹbẹ agbẹjọro Baba Ijesha lati sun ẹjọ siwaju:

Adajọ to n gbọ ejọ naa, Onidajọ Oluwatoyin Taiwo sọ pe nkan to buru jai ni bi Agbẹjọro Ajulo ṣe fẹ ki oun sun ejọ siwaju.

Bawo ni igbẹjọ ṣe bẹ̀rẹ̀?

Lara awọn to jẹri tako o ni onimọ ilera ọpọlọ to fi ọ̀rọ̀ wa ọmọdebinrin naa lẹnu wo, ọlọpaa to rojọ mu Baba Ijesha, ati dokita to ṣe ayẹwo oju ara ọmọ naa.