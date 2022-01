Fadlullah Adebayo Death in Ukraine: Mọ̀lẹ́bí figbe ta pé ejò lọ́wọ́ nínú lórí ikú akẹ́kọ̀ọ́ tó kú lọ́jọ́ kejì tó dé ilé ẹ̀kọ́ nílẹ̀ òkèèrè

wákàtí kan sẹ́yìn

Idi ni pe ọjọ keji ti Fadlullah Adebayo de sile ẹkọ to n lọ nilẹ Ukraine ni wọn tufọ iku rẹ fun awọn mọlẹbi rẹ pe o ti jade laye, to si ku sinu yara rẹ ni oru mọju.

Haa, oro o, iru kini eyi, bawo lo se jẹ ni awọn ibeere akọ to n jade lnu ẹbi akẹkọ naa, ti wọn si f mọ iru iku to mu olufẹ wọn lọ lairotẹlẹ ni wakati mejila to de ile ẹkọ to n lọ ni Ukraine.