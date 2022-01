Ekiti APC Primary: Abiodun Oyebamiji ni APC dìbò yàn gẹ́gẹ́bí olùdíje fún ipò gómìnà l'Ekiti

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Eto idibo abẹnu ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress nipinlẹ Ekiti ti pari.

Abiodun Oyebanji si ni oludije to jawe olubori fun ipo gomina labẹ ẹgbẹ oselu APC nipinlẹ naa.

Oyebamiji ni ibo ẹgbẹrun mọkanlelọgọrun ati ẹẹdẹgbẹrin o le mẹta, (101703) lati bori ero idibo yiyan oludije fun ipo gomina naa eleyi to ti fa ọpọlọpọ awuyewuye.

Bi esi ibo naa ṣe lọ niyi:

Iye awọn to ṣe ayẹwo lati dibo- 107877

Iye awọn to dibo- 104983

Biodun Oyebanji, Kọmiṣana , olukọ fasiti tẹlẹ to fẹ ṣe Gomina bayii :

Ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe laipẹ yi pẹlu ileeṣẹ iroyin This Day,Biodun Oyebanji sọ pe ohun to wu oun ni ki Gomina Kayode Fayemi ṣatilẹyin fun un ninu idibo Gomina.