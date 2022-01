Ogun King Killing: Baálẹ̀ Agodo ní ààrin Ẹ̀gẹ́ ni òun sùn mọ́jú, tí òun kò sì rí aya, ọmọ

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Ọjọ nla, ọjọ manigbagbe ni ọjọ Aje, ọjọ Kẹrinlelogun osu Kinni ọdun 2022 yoo jẹ ninu itan ilu Agodo to wa ni ijọba ibilẹ Ewekoro nipinlẹ Ogun.

Ọna lati tu isu de isalẹ ikoko lo gbe BBC Yoruba lọ silu Agodo lati mọ ohun to sokunfa idi ti awọn janduku se wa sun Alagodo tilu Agodo, Ọba Ayinde Odetola mọ inu ọkọ rẹ.

Ki lo sẹlẹ ni ilu Agodo?

Nigba ti BBC Yoruba gunlẹ sinu ilu naa to wa lẹba ilu Papalanto ni eti ilu Ifo, a ri pe paroparo ni ilu naa da lai ri ẹyọ eeyan kan soso.

Nigba to ya, a se alabapade Baalẹ ilu naa, Oloye Ajani Sotade, ẹni to se alaye bi isu se ku ati bi ọbẹ se bẹ nipa isẹlu ipaniyan ọhun.

Inu Posi ni awọn janduku ko ibọn si wọle pa ọba wa - Sotade

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Oloye Sotade ni se ni awọn janduku to sisẹ ibi yii gbe posi sinu mọto wọn, wọ inu ilu naa wa.

O fikun pe se ni ọpọ ibọn kun inu Posi naa, bi wọn si se wọ inu ilu, ti wọn ri mọto Kabiyesi to yọ llọọ̀kan, ni wọn bẹrẹ isẹ ibi wọn.

O ni ki awọn si to mọ ohun to n sẹlẹ, wọn ti dana sun ọba awọn lai si ẹni to le gba silẹ.