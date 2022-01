Timothy Adegoke: Àlàyé rèé lórí ìdí tí ẹbí olóògbé ṣẹ́ fẹ́ kí ìgbẹ́jọ́ àwọn afurasí wáyé ní Osun

Awọn mọlẹbi oloogbe Timothy Adegoke, akẹkọọ fasiti Obafemi Awolowo to ku sile itura ni Ile ife tun ti ke gbajare sita fun araye lẹẹkan si.

Ibeere yii jẹyọ ninu lẹta kan ti agbẹjọro fun mọlẹbi Timothy, Naim Adekilekun kọ lọjọbọ nilu Osogbo nipinlẹ Osun, eyi to t iwe iroyin Punch lọwọ.

O salaye ninu iwe ọhun pe awọn mọlẹbi ni niwọn igba to jẹ pe ko si isẹlẹ kankan nipa ọrọ naa to waye nilu Abuja, nitori naa ko si idi ti igbẹjọ fi yẹ ko maa waye nibẹ

Lọwọ lọwọ bayii, ileesẹ ọlọpaa ilẹ wa lo ti fi ẹsun kan ẹni to ni ile itura naa, Ramon Adedoyin lori iku Timothy naa, ti wọn si gbe lọ siwaju ile ẹjọ giga ilu Abuja.

Bakan naa ni wọn tun ko awọn eeyan mẹfa miran pẹlu rẹ lọ sile ẹjọ, ti wọn si fi ẹsun kan wọn pẹlu Adedoyin pe wọn lọwọ ninu iku akẹkọọ to n gba oye kun oye naa.

Alaye ree lori idi ti ẹbi Adegoke se fẹ ki igbẹjọ waye ni Osun:

Ko si isẹlẹ kankan nipa ọrọ yii to waye nilu Abuja tii se olu ilu ilẹ wa, bikose ni Ile Ife tii se ipinl Osun, ki wa lo de ti igbẹjọ naa se n waye ni Abuja.

Bakan naa, ko si ohunkohun to wa ninu abala ofin kẹtalelaadọrun, ẹsẹ kinni ati ikeji iwe ofin idajọ fawọn ọdaran tọdun 2015, to ro awọn ọlọpaa lasẹ lati se bẹẹ.

A wa n rọ ileesẹ ọlọpaa lati ri daju pe wọn gbe igbẹjọ naa wa sile ẹjọ giga ipinlẹ Osun, eyi to tọ, to si yẹ lati gbọ ẹjọ naa.

Timothy Adegoke ni akẹkọọ to n gboye kun oye ni fasiti Obafemi Awolowo nilu Ile Ife amọ to ku sile itura Hilton nilu naa lasiko to fẹ lọ se idanwo.