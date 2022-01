Anambra Mortuary Fire: Àwọn ẹbí bú sẹ́kún nígbà tí wọn kò rí òkú èèyàn wọn gbé lọ sin

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Awọn oku to le ni irinwo ni ina ti jo bayii ni mọṣuari ile iwosan ijọba to wa niluu Onitsha nipinlẹ Anambra.

Ina ọhun ni a gbọ pe o jo fun wakati mẹta ni mọṣuari ile iwosan ọhun to wa lẹyin ile iwosan naa.

Ki lo ṣokunfa ina to jo mọṣuari?

Ohun ti a gbọ ni pe igbo to wa lẹyin mọṣuari ile iwosan yii ni ina ti ṣẹyọ ti o si ran mọ mọṣuari naa.

Awọn kan ni a gbọ pe wọn san oko to wa lẹyin mọṣuari naa ti wọn si fi ina sii ki ina ọhun to ran mọ mọṣuari.

Kinni awọn ẹbi to gbe oku si mọṣuari sọ?

Niṣe lawọn ẹbi to wa gbe oku eeyan wọn ni mọṣuari bu sẹkun lẹyin tawọn oku ti jona raurau.

Ọpọ ninu wọn lo wa gbe oku ti wọn gbe si mọṣuari lati le sin in ṣugbọn wọn o ri oku ti wọn maa gbe lọ sile.

Ọkan lara wọn to ba awọn akọroyin sọrọ, Charles Ozor, ṣalaye pe ọrọ naa ti daru mawọn loju lẹyin tawọn oku ti jona di eeru.

Alakoso mọṣuari sọrọ lori iṣẹlẹ ina to jo nibẹ

Alakoso mọṣuari naa to pe orukọ ara rẹ ni Emma sọ pe oun lọ si Awka lati lọ awọn oku kan wa nigba ti iṣẹlẹ naa waye.

Lẹsẹkẹsẹ naa ni mo kuro ni Awka ti mo bẹrẹ si ni sare pada, ṣugbọn ki n to pada de, nkan ti bajẹ.

Ọga ileeṣẹ panapana ipinlẹ Anambra, Ọgbẹni Martin Agbili to fidi iṣẹlẹ ọhun mulẹ sọ pe lootọọ ni ina to jo mọṣuari ọhun wa lati inu igbo to wa lẹyin ile iwosan naa.