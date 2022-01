Sunday Igboho: Ẹgbẹ́ YORNCA ní ìjọba ti kùnà lórí ìpèsè ààbò, Yorùbá fẹ́ ààbò nílànà ìbílẹ̀

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Eyi lo mu ki ẹgbẹ awọn ọmọlẹyin Kristi, Musulumi ati ti ẹsin abalaye to n beere fun idasilẹ Yoruba Nation (YORNCA) se n lọgun fun idande oloye Sunday Adeyemo Igboho ni ahamọ to wa ni ọgba ẹwọn Cotonou lorilẹede Benin.

Sunday Igboho ko da ẹsẹ kankan, ẹ tu silẹ ni ahamọ:

Wọn ni Igboho ko da ẹsẹ kankan labẹ ofin Naijiria tabi ti awujọ agbaye lati jẹ ki wọn fi si ahamọ, o si ti foju han pe ahamọ to wa tako ofin il yii ati ti agbaye.

Ẹgbẹ́ YORNCA wa leri leka pe oun yoo bẹrẹ ipolongo yika gbogbo ipinlẹ to wa nilẹ Yoruba fun idande Sunday Igboho ni ahamọ titi ti wọn yoo fi tu silẹ.

Aarẹ ẹgbẹ YORNCA ni ijọba apapọ labẹ aarẹ Muhammadu Buhari ko le pese eto aabo to yẹ fun ẹmi ati dukia nitori aikaato awọn ileesẹ agbofinro wa gbogbo.

Olugbon of Igbon: ‘Rubber Stamp’ làwọn aṣòfin àpapọ̀, wọn kò ṣojú aráàlú

Ki lo sẹlẹ sẹyin:

Oloye Sunday Adeyemo, ti ọpọ eeyan mọ si Sunday Igboho lo n jija gbara fun ilẹ Yoruba, to si n doju kọ awọn afurasi darandaran to n jinigbe, paniyan ati afipabanilopọ.

Amọ nigba to ya, o n beere fun agbekalẹ orilẹede Yoruba, to si ni ọpọ eeyan to n tle lẹyin.