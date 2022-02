Nigeria 2023 election: Aminu Waziri Tambuwal fi èròńgbà rẹ̀ láti díje dupò aàrẹ̀ Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Gomina yi to ti fi igba kan jẹ olori ile asofin Naijiria fi ero rẹ lelẹ ni ipinlẹ Sokoto lẹyin ipade to se pẹlu awọn alẹnulọrọ.

Agbẹjọro yi yan oselu laayo to si jẹ ọkan lara awọn eekanninu ẹgbẹ oselu PDP to wa bayii.

Saaju ki o to darapọ mọ ẹgbẹ PDP abẹ asa ẹgbẹ All Nigeria Congress Party ANCP lo dje dupo to fi kọkọ lọ si ile asofin agba Naijiria lọdun 2003.

O kere tan lati igba to ti darapọ mọ ẹgbẹ oselu ANPP to fi bẹrẹ lọdun 2003, o ti paarọ ẹgbẹ lati ANPP lọ si DPP,ANPP,PDP to si tun bẹ lọ si APC ko to tun pada si PDP bayii: