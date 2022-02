Herbal medicine: Àjọ NAFDAC pè fún ìrànwọ́ owó fún ìdàgbàsólè òògùn ìbílẹ̀ ní Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Ajọ to n ṣakoso ounjẹ ati oogun lilo ni Naijiria, NAFDAC ti pe fun iranwọ owo fun idasoke oogun ibilẹ.

Ọrọ jẹyọ ninu ọrọ apilẹkọ ki Ọjọgbọn Adeyeye sọ nibi ifilọlẹ ajọ ti yoo maa ṣe iwadii idagbasoke oogun ibilẹ, Africa Centre of Excellence for Drug Research, Herbal Medicine Development and Regulatory Science (ACEDHARS) ni fasiti UNILAG niluu Eko.