Dozens massacred in DR Congo : Àwọn agbébọn pa ọgọ́ta èèyàn ní ibùdó ìfiniwọ̀ ní DR Congo

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, AFP Àkọlé àwòrán, Eeyan bi 1.7 miliọnu lo ti di alainilelori ni ẹkun Iyuri lati igba ti ija ẹlẹyamẹya ti bẹrẹ

Eeyan bi ọgọta to n gbe ni ibudo ifiniwọ fun awọn ti ko nile lori ti ku lasiko ikọlu kan to waye ni Ila oorun Ariwa orilẹ-ede Democratic Republic of Congo.

Ni nkan bi aago meji oru Ọjọru ni awọn ọkunrin agbebọn to tun mu ada dani wọ ibudo Plaine Savo, ti ijọba ṣe fun awọn eeyan to sa kuro nile wọn nitori ogun ẹlẹyamẹya to n waye ni ẹkun Ituri.

olori agbegbe naa sọ pe ọpọlọpọ awn to ku lo jẹ obinrin ati awọn ọmọde. Ada ni wọn fi ge ọrun ọpọlọpọ wọn.

Ẹnikan to n gbe ninu ibudo naa sọ fun ileeṣẹ iroyin Reuters pe ori ibusun ni oun wa nigba ti oun kọkọ gbọ ariwo. Lẹyin naa ni iro ibọn bẹr si ni dun.

"Mo bẹrẹ si ni salọ. Bẹẹ ni mo n ri ti awọn eeyan n kigbe fun iranlọwọ."

Gẹgẹ bi ọkan lara awọn ajọ to n ṣe iranlọwọ fun ibudo naa, Norwegian Refugee Council (NRC) sẹ sọ, eeyan bi ogoji lo tun farapa yatọ si awọn to ku.

Ikọ agbebọn Codeco ni iroyin sọ pe o wa nidi iṣẹlẹ yii.

Ilu Lendu to jẹ ibugbe awọn agbẹ ni awọn jagunjagun Codeco ti wa. O si ti to asiko diẹ ti wọn ti n ba awọn darandaran to wa ni ẹkun Hema ja.

Ajọ NRC sọ pe eeyan bi aadọrin lo ti padanu ẹmi wọn ni awọn ibudo marun-un miran.

O ni awọn ikọlu to n waye bayii tun timu ki awọn to di alainilelori pọ yanturu, to si fi awọn to wa nilẹ sinu ewu.