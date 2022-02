Èèyàn 26 kú nígbà tí wáyà iná já lé wọn lórí láàrin ọjà ní DR Congo

wákàtí kan sẹ́yìn

Ko din ni eeyan mẹrindinlọgbọn to ku lasiko ti waya ina ja le wọn lori ninu ọja kan ni orilẹ-ede Democratic Republic of Congo.

Ọjọru ni isẹlẹ yii waye ni ilu Kinshasha to jẹ olu ilu orilẹ-ede naa, to si ja le awọn ile ati awọn eeyan to wa naja.