Sunday Igboho: Pelumi Olajengbesi fọwọ́ sọ̀yà fáwọn ọmọ Yorùbá pé wọn kò ní pẹ́ tú Igboho sílẹ̀

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Ilumọọka ajafẹtọẹni kan to tun jẹ gbajumọ agbẹjọro lorilẹede Naijiria, Pelumi Olajengbesi ti fi ọwọ sọya fun awọn ọmọ Yoruba pe wọn yoo ho iho ayọ laipẹ.

Olajengbesi, ẹni to ni oun ko fi ọwọ sọya lori asan fikun pe, ọrọ naa da oun loju to ada, to si tun n fi ogun rẹ gbari pe Sunday Igboho ko ni pẹ kuro ni ahamọ.