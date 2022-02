Plights of Widows in Nigeria: Abosede Ilori ní N16,000 ni òun ń gbà fi tọ́jú ọmọ méjì

Kii se ohun to dara lati jẹ opo, ka maa sẹsẹ sọ pe ki obinrin tabi ọkunrin di opo ni kekere.

Se itọju awọn ọmọ la wo ni tabi ti opo gangan ti ko ni olutọju mọ abi ti gbigbọ bukata inu ile ti ko to nigba ti oju mẹrin n pese owo ninu ile, to wa di ti oju meji.

Bi ọrọ se ri gan ree pẹlu abilekọ kan, Abosede Lydia Ilori to di opo ni kekere lai pe ẹni ogoji ọdun, to si padanu ọkọ rẹ ni ọsẹ meji pere to bi ọmọ keji.