Timothy Adegoke: Femi Falana gbà láti ṣojú ẹbí olóògbé láì gba ohunkóhun

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Ninu kẹta kan ti BBC ri, ni ẹgbọn oloogbe, Olugbade, ati iyawo oloogbe, ti biwọlu u ni ọjọ kẹta, oṣù Keji, pe awọn ti gbà pe ki Falana ṣe agbẹjọro fun ẹbi wọn ninu ẹjọ́ to n lọ lori bi ọmọ wọn ṣe ku si ile ìtura Hilton to wa ni ilu Ile-Ife.

Wọn ni awọn ni igbagbọ to kún ninu Falana gẹgẹ bi ongbotagi agbẹjọro, pẹlu ireti pe awọn yoo ri idajọ ododo gba lori iku ọmọ wọn.

Ṣáájú ni a ti gbe iroyin jade lori bi akẹkọọ naa ṣe kú ni ọna to mu ifura dani, si ile itura Hilton Hotels and Resorts to wa ni ilu Ile-Ife.