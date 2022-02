Èsì rèé tí Mo Abudu fọ́ ní ìdáhùn sàwọn tó sọ pé o torí owó ní ìbálòpọ̀ pẹlú àwọn olóṣèlú Nàìjíría

Gbankọgbi ọrọ ree ti ilumọọka onisinima ati gbajumọ ori amounmaworan nii, Mosunmọla Abudu sọ ni idahun sawọn to ni o n tori owo ni ibalopọ pẹlu awọn oloṣelu.

Ni ipari ọdun 2021 ni awọn akọroyin kan gbe iroyin jade pe Mo Abudu n tori owo ati ipo ni ibalopọ pẹlu awọn to wa nipo ati oloṣelu.

Amọ bayi o ti wa fesi ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe pẹlu Chude Jideonwo to si ni ọrọ yi ko tu irun kankan lara oun.

O ni ohun to j oun logun ni awọn ọdọ to n wo oun gẹgẹ bi awokọṣe ati pe o ṣeeṣe ki wọn gba ọrọ yi gbọ.

O ni ''Mo maa n gbọrọ si maami lẹnu daada. Wọn si ni laakaye pupọ.Wọn a maa sọ fun mi pe ki n fiwọn silẹ, ko si ẹni to mọ ọna tomi gba wọ inu agbọn''

''Tori naa mi o ni fakoko mi ṣofo lati maa fi ara mi dọgba awọn to n sọrọ nipa mi''

O tẹsiwaju pe ''awọn to mọ mi, wọn mọ mi daada, ẹnikẹni to baa n sọ isọkusọ nipa mi ko mọ mi daada ni yẹn''

Oludari ati alaṣẹ ileeṣẹ fiimu EbonyLife sọ fun Chude pe awọn ọrọ ahesọ yi jẹ ohun to fọwọ kan ni lẹmi.

Gẹgẹ bo ṣe sọ, o ni ''Nileeṣẹ wa, nkan bi iṣẹ akanṣẹ ọgbọn lo wa lọwọ wa pẹlu ileeṣẹ Netflix ati ileeṣẹ Will Smith to fi mọ Sony ati awọn akanṣe iṣẹ mii''

Ondo lawọn obi rẹ ti wa to si jẹ onifiimu ati gbajumọ sọrọ sọrọ ori amounmaworan.

O di ilumọọka pẹlu eto rẹ kan torukọ rẹ n jẹ ''Moments with Mo'' ko to darapọ mọ eto ''The Debaters'' ati fiimu ti akọle rẹ n jẹ ''Fifty''.