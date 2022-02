Hushpuppi Trial: Malami ní ẹ̀rí ti wà nílẹ̀ tó le mú Abba Kyari jẹ́jọ́ l'Amẹrika

wákàtí kan sẹ́yìn

Malami fidi ọrọ yii mulẹ lasiko to n kopa lori eto nipa ọrọ oselu kan to waye ni ileeṣẹ amohunmaworan Channels lalẹ ọjọ Aje.

Malami ṣalaye idi ti DCP Kyari yoo fi lọ jẹjọ l'Amẹrika:

Malami sọ lori eto ọhun pe ọrọ naa mu ifura wa fun Abba Kyari gẹgẹ iwadii ti ileeṣẹ ọlọpaa ṣe lori ẹsun iwa ibajẹ ti ileeṣẹ ọlọpaa FBI Amerika fi kan an.

Ati wipe pẹlu bi ẹjọ yii ti niṣe pẹlu orilẹ ede UAE ati Amẹrika, ọrọ naa nilo ibaṣepọ to muna doko lori ẹjọ yii.

Lẹyin naa ni ileeṣẹ ọlọpaa ni ki Kyari lọ rọkun nile ninu ẹka IRT to wa.

Bawo ni gbogbo ọrọ Abba Kyari ati Hushpuppi ṣe bẹrẹ?

Gbajugba orí Instagram to jẹ ọmọ Naijiria, Ramon Abass tí ọ̀pọ̀ mọ sì Hushpuppi bẹbẹ pé òun kò jebi esun kejì nínú gbogbo èyí ti wọn fi kan an ni ile ejo Amerika èyí tó ní ṣe pelu jìjì owó.

DCP Abba Kyari ni oun ko beere fun owo kankan lọwọ Hushpuppi

Nigba ti asiri ọrọ naa tu sita, igbakeji kọmisana ọlọpaa ni Naijiria, Abba Kyari sọ pe irọ ni ẹsun ti wọn fi kan ileeṣẹ ọlọpaa pe wọn gba owo lọwọ Raymond 'Husspuppi' Igbalode to n jẹjọ lọwọ ni Amẹrika.

Ẹka to n ri si idajọ nilẹ Amẹrika sọ pe awọn ti fi panpẹ ofin mu ọmọ orilẹede Naijiria mẹta bayii ni Amẹrika to n ran Hushpuppi Abbas lọwọ to fi ji miliọnu owo Dollar $1.1m ni ọna idigunjale wiwọke owo jade.