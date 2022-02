Famine In Horn of Africa: Wo ewu tájọ UN ní ìyàn lè mú bá 13m èèyàn ní ìlà oòrùn Áfíríkà

Ẹka to n risi ipese ounjẹ lagbaye ti ajọ isọkan agbaye, WFP sọ pe eeyan miliọnu mẹtala ni awọn orilẹede kan to wa ni agbegbe ìlà oòrùn Áfíríkà (Horn of Africa) lo n koju ọgbẹlẹ latara ọda ojo ọlọjọ pipẹ.