Fuel Scarity in Nigeria: Òǹtàjà epo àti ìjọba tako ara wọn lórí ọ̀wọ́n epo tó ń wáyé

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Gbọọrọgbọ bayii lawọn ọkọ n to kaakiri ile epo lawọn ipinlẹ bii Eko, Ogun, Niger, Nasarawa ati olu ilu Naijiria, Abuja.

Bakan naa pẹlu, lawọn eeyan n to ni kaakiri iwọnba awọn ileepo to ni nilu Eko.

Bakan naa ni ọrọ ṣe ri ni olu ilu Naijiria, Abuja atawọn ipinlẹ to sun mọ ọ bii Niger ati Nasarawa.

Kini ẹgbẹawọn ontaja epo ni Naijiria sọ?

Epo ti NNPC gbe sita n ba ọkọ jẹ la se dẹkun epo tita - IPMAN

Ninu ọrọ to ba BBC News Yoruba sọ, Ọgbẹni Michael Ọṣatuyi to jẹ alamojuto iṣẹ gbogbo lẹgbẹ IPMAN lorilẹede Naijiria ṣalaye pe epo ti ajọ epo ijọba gbe sita naa lee ba ọkọ jẹ.

"Ohun to ṣẹlẹ ni pe epo ti ijọba gbe wọle jẹ amulumala. O ni awọn eroja kan to le ba ọkọ jẹ. O si da mi loju wọn ti ko o kuro lọja.

Ajọ to n ri siakoso tita ati rira epo lorilẹede Naijiria, Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA) ṣalaye pe lootọ ni epo to ni eroja abọkọjẹ naa wa lorilẹede Naijiria ṣugbọn ko fi bẹẹ pọ.