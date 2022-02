Opeyemi Ayeola: Gbàjúmọ̀ òṣèré tíátà sọ̀rọ̀ sókè lórí ìlera rẹ̀, ó ní Ọlọ́run ló kó òun yọ

Gbajumọ oṣere tiata, Ọpẹyẹmi Ayeọla ti sọrọ sita lori ilera rẹ ati ipenija ti o n koju lori aisan to da a wolẹ ninu fidio kan to gbe soju opo ayelujara rẹ.

Ọpẹyẹmi Ayeọla ṣalaye loju opo Instagram rẹ pe, ọwọ rere ni ọdun 2022 fi bẹrẹ fun oun pẹlu oniruuru idokoowo to dantọ, ipe sawọn iṣẹ tiata loriṣiriṣi atawọn iṣẹ to mowo dani miran bẹẹ.

Amọṣa o ni oṣu keji n sun kẹrẹkẹrẹ wọle ni ipenija ilera de ba oun, ki Eleduwa to mu oun bori.

Ki lo se Opeyemi Ayeola to fi dubulẹ aisan:

Nigba to n ohun to se to fi di ero ile iwosan, osere tiata naa ni lojiji ni esu gbe ise rẹ de, ti aisan naa si wọle wa.