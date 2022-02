Sylvester Oromoni: Onímọ̀ ìwàdìí míì ní àyẹ̀wò òkú Sylvester Oromoni tẹ́lẹ̀, kìí ṣe ojúlówó

Onimọ kan nipa ẹ̀yà ara, ti sọ fun ile ẹjọ pe ayẹwo ti wọn ṣe si oku Sylvester Oromoni, akẹkọọ Dowen College to ku, nipinlẹ Delta ni ọwọ magomago ninu.

Àmọ́, awọn alasẹ ile ẹ̀kọ́ naa sọ pe irọ ni. Wọn ni ẹsẹ ni ọmọ naa sọ pe o n dun oun, lẹyin to farapa nibi ere bọọlu.

Lasiko to n jẹri niwaju igbimọ naa, onimọ nipa ẹ̀yà ara lati ileewosan ìjọba, LASUTH, sọ pe ayẹwo akọkọ ti wọn ṣe si oku Sylvester nipinlẹ Delta, ko poju owo.

Dokita Soyemi sọ pe ẹni to kọkọ ṣe ayẹwo oku ọmọ naa, lati wadii nkan to pa a, ko ṣe daada.

O ni esi ti dokita naa fi sita ni pe kẹmika oloro lo pa Oromoni, ko poju owo to.

Soyemi ni to ba jẹ pe dokita naa ṣe nkan ti oun sọ ni, tabi to ṣe odiwọn ẹ̀yà ara ti eemi n gba wọ agọ ara ọmọ naa, yoo ni abọ iwadii to jẹ ojulowo.