Small Mummy: Ẹ̀bún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ olówó ńlá ni wọn fi sàmì ọjọ́ ìbí ọdún kẹwàá ọmọdé aláwàdà

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Bi ọrọ se ri gẹlẹ ree pẹlu ọdọmọde, ọmọ ọdun mẹwa kan to jẹ alawada loju opo ayelujara Instagram, Ashafa Salamot, ti ọpọ eeyan mọ si Small Mummy.

Ọdọmọde yii si ni ọpọ eeyan mọ pupọ loju opo Facebook ati Instagram fun awọn ere ati ọrọ agbalagba to maa n fi se awada.

Small Mummy jẹ ẹbun ọkọ ayọkẹlẹ olowo iyebiye fun ọjọ ibi rẹ:

Small Mummy, ẹni to bẹrẹ awada lori ayelujara ko to pe ọmọ ọdun meje lo ti pe ọmọ ọdun mẹwaa bayii.

Amọ pabambari ẹbun to tii jọju julọ ti Small Mummy yoo gba fun ajọyọ ọdun kẹwa to de ile aye naa ni ọkọ ayọkẹlẹ olowo iyebiye kan.

Awọn ololufẹ rẹ si lo da owow jọ lati ra ọkọ ayọkẹlẹ alawọ funfun naa, tii se alawọ Toyota Sienna, to le gba ero bii meje fun ọdọmọde naa.

Omi bọ loju mi nigba ti mo gba ẹbun mọto ayọkẹlẹ:

Small Mummy nigba to n kede ẹbun ọkọ tuntun naa yin Oluwa logo pe o ka oun ku ara awọn eeyan to n lo mọto lati kekere.

Omije bọ ni oju mi nigba ti mo n kọ ọrọ yii, mo si n dupẹ lọwọ Ọlọrun, ẹni to ti n ba mi se lati ẹyin wa, ti ko si tun ni dawọ duro.

Gbogbo awọn eeyan to si da owo jọ lati ra mọto yii fun mi gẹgẹ bii ẹbun ati awọn eeyan ti yoo tun maa da owo jọ lati ra epo sinu rẹ, ko ni se alaini ohun to dara laelae."

Small Mummy tun wa ki Manija rẹ to n sisẹ tọsan toru lati ri daju pe isẹ iransẹ ori ayelujara to dawọ le yọri si rere.

O ni Ọlọrun yoo san ni ẹsan rere pupọ, to si tun fi ẹmi imoore rẹ han si gbogbo eeyan.

Iya Woli: Ẹ̀mí ìjókíjó, Wòó, Ṣọ̀kí, Wojú, Ṣàkùṣákù, One Corner...jáde!

Ta ni Ashafat Salamot, to tun n jẹ Small Mummy:

Small Mummy ni alawada ori ayelujara to maa n se bii olori ijọ Ọlọrun lobinrin.

Ede Yoruba da lẹnu rẹ, to si maa n sọrọ bii agbalagba.

Ko si ti pe ọmọ ọdun meje to ti bẹrẹ awada sise ni ori ayelujara, to si ni awọn ẹgbọn oun to jẹ ọkunrin lo fun oun ni iwuri ati imisi awada sise.