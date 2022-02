Military Coup In Africa: Àkójọpọ̀ ìròyìn rèé lórí bí ìlú kò ṣe rọgbọ ní DR Congo

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn oniwadii lorileede DR Congo sọ pe awọn ni ẹri to lamilaaka eleyi to tọka si igbesẹ tawọn kan n gbe lati da omi alaafia ilu ru.

Ninu atẹjade kan to ka lori ẹrọ amohunmaworan lorilẹede naa lọjọ Iṣẹgun, Kasongo Mwema sọ pe awọn ko ni faaye gba iru igbesẹ to le ṣe akoba feto ijọba awarawa.

Ati arakunrin Beya ati agbẹjọro rẹ, ko si ẹni kankan to ti sọrọ nipa iṣẹlẹ ọhun.

Ifditẹgbajọba n gogo nilẹ Afirika lẹnu ọjọ mẹta yii: