Oyo IBEDC Crisis: Gbèsè owó iná àti owó orí dá ìjà sílẹ̀, Iléeṣẹ́ amúnáwá já iná ìjọba, ìjọba náà ti ọọ́físì amúnáwá pa

Oyo state Government

Se ni eruku ija sọ lala ni ọsan Ọjọru laarin ileesẹ to n pin ina ọba IBDEC nipinlẹ Oyo ati ijọba ipinlẹ naa lori gbese ti wọn dijọ jẹ ara wọn.

Ijọba ipinlẹ Ọyọ nipasẹ ajọ to n pa owo wọle labẹnu, lo sọ agadagodo si olu ileeṣẹ ati awọn ẹka ti o jẹ ti Ileeṣẹ adani to n ri si apinka ina ijọba, 'Ibadan Electricity Distribution Company', IBEDC, nilu Ibadan.

Igbesẹ naa ko si sẹyin ẹsun aisan owo ori to to irinwo Miliọnu Naira, ti wọn fi kan ileesẹ amunawa naa.

Oyo state government

Ki lo de ti ijọba Oyo se ti ọọfisi ileesẹ amunawa pa?

Atẹjade kan ti ileesẹ to n pawo wọle fun ijọba ipinlẹ Ọyọ fisita lori ohun to fa aawọ laarin rẹ ati ileesẹ amunawa sisọ loju rẹ pe, oun ti gba aṣẹ Adajọ ile ẹjọ giga ipinlẹ Ọyọ, lati sọ agadagodo si awọn ọọfisi to jẹ ti ileesẹ amunawa jakejado ipinlẹ Oyo.

Wọn ni Adajọ Olagunju lo n gbọ naa ti nọmba rẹ jẹ M/122/2022, eyi to wa laarin ajọ to n pawo wọle labẹnu nipinlẹ Ọyọ ati Ileeṣẹ adani to n ri si apinka ina ijọba, 'Ibadan Electricity Distribution Company', IBEDC.

Olu ileeṣẹ naa to n bẹ ni agbegbe 'Ring Road' nilu Ibadan ni awọn aṣoju ijọba kọkọ ti pa, ki wọn to ko agadagodo lọ si awọn ẹka ileeṣẹ naa to n bẹ ni agbegbe Dugbẹ, opopona Ọjọọ si Iwo Road ati Mọnatan.

Bo tilẹ jẹ pe ile ẹjọ ti fi idi rẹ mulẹ pe owo to le ni irinwo Miliọnu Naira (N400,546,111,11) ni gbese ti ileeṣẹ naa jẹ, ile ẹjọ naa tun ṣe alaye siwaju sii pe, gbese ti o to asiko lati san fun ileeṣẹ naa lọwọlọwọ bayii ni owo to le ni igba Miliọnu naira( N226,756,000.41k).

Eyii ni akotan gbese ti ileeṣẹ naa jẹ fun ọdun 2021.

Bakan naa ni alaye naa fi idi rẹ mulẹ pe ileeṣẹ naa tun n jẹ awọn gbese mii bii akojọpọ owo ohun elo, owo ori ati ikede ori patako ajuwe laarin ọdun meji sẹyin.

Ijọba Oyo sare ko gbese owo ori ojiji jọ si wa lọrun ni lati gbẹsan gbese gọbọi to jẹ wa - IBDEC

Nibayii, ileeṣẹ IBEDC naa ti fesi gẹgẹ bi wọn ṣe n fi ẹsun kan wi pe ijọba ipinlẹ Ọyọ naa jẹ gbese owo ina ti o to irinwolelaadọta Miliọnu Naira.

Ninu atejade kan ti wọn fi lede lori itakun ayelukara l'Ọjọru, ileeṣẹ IBEDC di ẹbi ru ijọba ipinlẹ Ọyọ lori igbesẹ lati ti olu ileeṣẹ naa ati awọn ẹka rẹ pa.

Ileeṣẹ naa ni ijọba gbe igbesẹ naa nitori obitibiti gbese ti wọn jẹ.

Ileeṣẹ naa tẹsiwaju wi pe ijọba ipinlẹ Ọyọ kan dede bẹrẹ si ni ti awọn ẹka ileeṣẹ naa pa nitori awọn gbese ati aisan owo ori ti wọn sare ko jọpọ lojiji lai fi ọrọ to awọn alakoso ileeṣẹ naa leti lasiko ti o yẹ.

Ileeṣẹ naa ṣe apejuwe ohun ti ijọba ṣe gẹgẹ bi i igbese ti ko ba ofin mu ti o si tun mu ifura lọwọ.

Ninu atejade ti ileeṣẹ naa buwọlu, akakoso agba, Onimọẹrọ John Ayọdele ṣe alaye wi pe ijọba ipinlẹ Ọyọ n jẹ ileeṣẹ naa ni gbese irinwolelaadọta Miliọnu Naira laarin ọdun mẹta.

O ṣe alaye wi pe gbogbo ipa ni ileeṣẹ naa ti sa lati gba owo naa, ṣugbọn pabo ni gbogbo igbiyanju wọn jasi.

Ayodele ni igbesẹ naa yoo ko ipa buburu lori okoowo ileeṣẹ naa ati gbogbo anfani ti awọn onibara wọn ni ẹtọ si.

O parọwa si Gomina Ṣeyi Makinde lati ṣe agbeyẹwo ọrọ naa fun anfani awọn ti ọrọ kan nitori aiṣe bẹẹ yoo pakun iṣoro aini ina ọba nipinlẹ Ọyọ.