OAU Student's Death: Akẹ́kọ̀ọ́ fásítì OAU kú lẹ́yìn tó kó sínú "soakaway"

wákàtí kan sẹ́yìn

Akẹkọọ ile ẹkọ gíga fasiti OAU, Ile Ife kan, Ajibola Heritage Ayomikun ti dero ọrun lẹyin to ja sinu "soakaway" to wa lẹgbẹ ileegbe awọn akẹkọọ to n gbe.