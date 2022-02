Mummy GO: Mummy GO ní ẹ̀ṣọ́ ara òun le ra ilé bàbá ẹlòmíì, òun fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ ni

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Mummy GO fesi pada fun awọn to ni kii lo ẹṣọ ara:

O pẹ ti mo ti n gba idamẹwa lọwọ asẹwo ati adigunjale:

O yẹ kawọn ọlọpaa ti gbe Mummy GO lori awọn ijẹwọ ẹsẹ to n se - Araalu

Awọn eeyan kan ni se lo yẹ ki ileesẹ Ọlọpaa gbe Mummy GO nitori funra ara rẹ lo n jẹwọ ẹsẹ to ti da sẹyin.

Wọn ni se nigba aye to wa yii ni abi ni aye atijọ to ti wa tẹlẹ, gẹgẹ bo se maa n sọ tẹlẹ?

Amọ awọn eeyan kan da lohun pe gbogbo awọn to sisẹ ibi tii pẹlu Mummy GO lo ti ku tan nitori pe ati to ti wa tẹlẹ, lo ti sẹ ẹsẹ naa, eyi to fẹẹ to ẹgbẹrun ọdun.