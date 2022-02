Ibadan Mogajis and Baales: Lẹyìn o rẹyin, ìjọba gbadé lórí àwọn baálẹ́ àti Mogaji Ibadan

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Facebook/Olubadan of Ibadan

Igbimọ kan ti Gomina Abiola Ajimobi gbe kalẹ labẹ idari adajọ Akintunde Boade, lo daba, to si fofin de agbega fawọn baalẹ ati Mogaji wọnyi.

Ninu idajọ to gbe kalẹ NI Ọjọbọ, ni idahun si igbẹjọ awọn baalẹ ati Mogaji mẹrinlelọgbọn wọn yi, adajọ Abimbola sọ pe oun ko ri awijare kankan ninu ẹjọ wọn.

Tori naa, o wọgile ẹjọ ti wọn pe lati maa jẹ ọba lọ, to si ni oun pa a laṣẹ pe ki wọn mase de ade tabi wọ ilẹkẹ ti yoo ṣafihan wọn gẹgẹ bi Oba.

Wọn ni idajọ ajumọṣe to wọgile atunto to ṣe agbega awọn ko fẹsẹ mulẹ nitori awọn ko ba wọn lọwọ si adehun ajumọṣe lati yọwọ ninu ẹjọ ti awọn ọba kan ṣe.

Wọn ni awọn yoo pada si ipo wọn gẹgẹ bi abọbajiroro ti wọn wa ṣaaju ki igbimọ Ajimobi to sọ wọn di Oba.

Amọ bayi ti wọn ti yanju ọrọ ti adajọ si ti paṣẹ, ko ni si eeyan kankan ninu awọn baal tabi Mogaji wọn yi to le lo ipo Oba lagbegbe wọn bi ti t

Iku Olubadan to waye laipẹ yi lo ṣebi ẹni mu ki wọn pada wa wa nkan ṣe si ọrọ yi nitori pe wn ti n pe lori yiyan ọba tuntun.

Kaka ki ọrọ wa di pe Ibadan ko ni Olubadan lo mu ki awọn abọbajiroro pamọran pọ pe ki wọn ju ipoOba ti Ajimobi fi wọn jẹ silẹ ki ilu baa le to.

Ninu igbẹjọ to waye lọjọ kẹrinla, oṣu kini ọdun yii, Adajọ Munta Abimbọla to jẹ adajọ agba n'ipinlẹ Ọyọ kesi awọn ti ẹjọ naa kan lati wa wi tẹnu wọn.

O ni pe nipasẹ awọn agbẹjọro to n ṣoju fun wọn lori erongba wọn nipa lilọ ile ẹjọ kotẹmilọrun lori ọrọ naa.

Bi adajọ se da ẹjọ awọn oloye Ibadan to di ọba naa nu, lo mu ki asẹ to pa kan awọn baalẹ to di ọba pẹlu.