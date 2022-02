Uganda Conflic Role in DR Congo: Bí Uganda yóò ṣe san $325m fún DR Congo rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Wọn ti paṣẹ fun orileede Uganda pe ko san owo gba ma binu Miliọnu lọna okoolelọọdunrun ati marun dọla ($325m) (£240m) fun orilẹede Democratic Republic of Congo lori ikogunja ilẹ wọn.

Ileẹjọ agbaye to n gbọ ẹsun iwa ọdaran naa (ICJ) lo dajọ pe Uganda tapa si ofin to de ibaṣepọ orilẹede sirawọn, nigba to ko ogun wọ ilẹ DR Congo laarin ọdun 1998 si 2003.