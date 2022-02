Bad Boy Timz: Fásitì ni mo wà tí mo fi kọrin ‘Gbẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ́ọ̀kan’ tó sọ mi di gbajúmọ̀

Bad Boy, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ lo salaye bo se bọ si ọwọ ọlọpaa ati awọn ohun ti oju rẹ ri ko to bọ nibẹ.

Ninu akanse ifọrọwanilẹnuwo naa lo tun ti sọ nipa igbe aye rẹ, bo se de idi isẹ orin kikọ atawọn ohun to n gbero lọjọ iwaju.

Bad Boy Tims yii lo kọ orin takansufe ‘Gbẹsẹ lọọkọkan’ to lu igboro pa.

Bawo ni Bad Boy Timz se se kongẹ ọlọpaa:

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Bad Boy ni ọjọ ti oun ko le gbagbe laye oun ni ọjọ ti awọn ọlọpaa gbe oun.

Bawo ni orukọ Bad Boy Timz se waye?

Akọrin taka n sufe naa, nigba to n salaye ibi to ti ri orukọ Bad Boy Timz ati idi to se n jẹ orukọ naa ni nibẹrẹ pẹpẹ, Timz nikan ni orukọ ti oun maa n lo.