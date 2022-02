Dame Cressida: Inú ṣì ń bí mi torí àṣírí ìwà ìbàjẹ́ tó tú níléeṣẹ́ ọlọ́pàá kan lábẹ́ mi

wákàtí kan sẹ́yìn

Kọmisanna ọlọpaa agbegbe n'ilu London, Dame Cressida Dick, ti kọ̀wé fi ipo silẹ lẹhin ọpọlọpọ awuyewuye to n waye lori isẹ rẹ.

Ọsẹ to kọja ni ajọ to n mojuto Ileeṣẹ ọlọpaa kede pe iwa ẹlẹyamẹya, idẹyẹsi, fifi oju tẹmbẹlu awọn obinrin, ati fifi ibalopọ lọni lọna aitọ, n waye laarin awọn ọlọpaa kan.

Dame Cressida to jẹ obinrin akọkọ to dari ileeṣẹ ọlọpaa to tobi julọ ni orile-ede United Kingdom, tun n koju èébú nitori iku arabinrin kan, Sarah Everard.