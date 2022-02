Portable Zazuu: ‘Wèrè Olórin’ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Davido láti bá ṣe àwo orin papọ̀

Olorin Zazzu naa n rọ Davido pe ko kan kọ ẹsẹ kan ninu awo orin naa loun nfẹ ki irawọ orin naa tun le tan, bii ti Zazzu to gbe e saye.

Ninu fidio kan to fi soju opo Instagram rẹ, Portable n gbọ orin tuntun to fẹ kọ naa labẹnu, lasiko to fi n fi ohun ẹbẹ ranṣẹ si Davido pe ba oun kọ ẹsẹ kan ninu orin naa.