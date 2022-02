Ukraine Crisis: Báwo ní Russia ṣe ń ṣàlàyé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine?

wákàtí kan sẹ́yìn

A ti ṣe agbeyẹwo diẹ lara awọn ọna ti awọn ileeṣẹ iroyin to rọgbọku ti ijọba orilẹede Russia maa n gbe awijare wọn gba.

Ṣiṣe agbodegba fun awọn iroyin aparutu:

Awọn ileeṣẹ iroyin lorilẹede Russia ti ṣe agbodegba fun awn iroyin ti ko fidi mulẹ rara ninu itan wọn, atawọn iroyin to ba ti nii ṣe pẹlu titabuku orilẹede Ukraine.

Ni ọkan ninu awọn iroyin bẹẹ to gbajumọ, ileeṣẹ iroyin orilẹede naa ni dun 2014 ṣe afihan aṣatipo obinrin kan to n fọnrere pe awọn ologun orilẹede Ukraine ti pa ọmọkunrin oun to jẹ ọmọ ọdun mẹta.