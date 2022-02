Olubadan throne: Gómìnà Seyi Makinde ní ìgbìmọ̀ olóyè Ibadan ti fún òun lórúkọ Olubadan tuntun, ìkéde yóò wáyé lọ́jọ́ Ajé

Ni ọjọ Satide ni gomina Ṣeyi Makinde sọrọ naa nibi eto igbalejo ayẹyẹ ogoji ọjọ isinku Olubadan to waja, Ọba Saliu Akanmu Adetunji.

Lara awọn eekan ilu Ibadan to wa nibi eto naa ni igbakeji gomina ipinlẹ Ọjọ, Onimọẹrọ Rauf Ọlaniyan, gomina ipinlẹ Ọyọ tẹlẹ, Sẹnetọ Rashidi Ladọja pẹlu Sẹnetọ Kola Balogun to n ṣoju ẹkun idibo guusu ipinlẹ Ọyọ nile aṣofin agba.

"Ibadan ko dabi awọn ilu miran nibi ti o ti n gba wọn to bii ọdun meje ki wọn to ri ọba jẹ lẹyin ti ọba kan ba gbesẹ."

Ẹni ọdun mẹtalelaadọrun ni nigba to ju awa silẹ nileewosan nla UCH.

Oun si ni olubadan kọkanlelogoji to jẹ.

Ki lawọn ohun to ti ṣẹlẹ lẹyin iku Ọba Saliu Adetunji?

Gbogbo eeyan lo n reti ki wọn kede ẹni to kan lori ila oye jijẹ ni igbimọ agba oye ilẹ Ibadan gẹgẹ bii Olubadan tuntun bi wọn ṣe maa n sọ pe 'mọkanmọkan loye Ibadan.'

Eyi ko ṣẹyin bi amofin kan, Michael Lana, to jẹ ọmọbibi ilẹ Ibadan ṣe kọwe ifisun si gomina ipinlẹ Ọyọ.

O ni pe Lekan Balogun ko lee de ade meji lẹyin to ti gba lati de ade lasiko ti gomina ana, Sẹnetọ Abiọla Ajimọbi ti s awọn oloye ibadan, awọn Mgaji atawọn Baalẹ kan di ọba to n de ade.

Amofin Lana to ti figba kan ri jẹ amofin agba ati kọmiṣọnna feto idajọ ni ipinlẹ Ọyọ ṣalaye pe oloye Kọla Balogun atawọn agbaoye kan nigbimọ olubadab ti gba ade gẹgẹ bi ọbalasiko iṣejọba Gomina Abila Ajimọbi

Ni ibamu pẹlu ilana oye jijẹ nilẹ Ibadan, asiko Oloye Lekan Balogun to jẹ Ọtun Olubadan lo kan lati jẹ ọba.

Oloye Lekan Balogun pẹlu awọn agba oye bii Oloye Owolabi Ọlakulẹhin, Balogun ilẹ Ibadan; Tajudeen Ajibọla, Ọtun Balogun ilẹ Ibadan; Oloye Eddy Adewọle, Aṣipa Olubadan; Oloye Abiọdun Kọla Daisi, Ẹẹkẹrin Olubadan ati Hamidu Ajibade, Ẹkarun un Olubadan ṣe faake kọri lati tako aṣẹ Olubadan to waja pe wọn ko gbọdọ tẹle ohun ti gomina ana fẹ fi wọn ṣe.

Ijiroro to waye laarin awọn eekan ọmọ bibi ilẹ Ibadan, awọn ololufẹ ilẹ Ibadan ati gomina pẹlu awọn oloye igbimọ olubadan ni wọn ti fẹnuko pe ki awọn agba oye naa o lọ pada si oye ti wọn wa tẹlẹ ki wọn si l gbe ade ti sẹgbẹ kan.

Bakan naa ni wọn tun fẹnu ko pe ki gbogbo awọn to gbe ẹjọ l si ile ẹjọ lọ wọgile ẹjọ bẹẹ ki wọn to lee mọ igbesẹ to kan.