Unknown gunmen attack: Àwọn agbébọn kọlu àgọ́ ọlọ́pàá ní Anambra, wọ́n tún pa ẹ̀ṣọ́ aláàbò kan ní Enugu

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Ninu fidio kan to n lọ kaakiri ayelujara ni iṣẹlẹ naa ti fọn si igboro aye.

Iroyin to n kaakiri n sọ pe nnkan bii agogo mẹta ọsan ni ikọlu to ja si iku fun awọn ọlọpaa naa waye.

Ninu fidio naa to n lọ kaakiri, ohun ariwo awọn ero inu ọkọ kan to n kọja ni ibudo ayẹwo awọn ọlọpaa nibi ti wọn ti ṣe afihan oku eeyan kan to wa ninu aṣọ ọlọpaa pẹlu ẹjẹ lara rẹ.