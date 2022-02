Ki lo ṣokunfa ikọlu to n waye si ẹni to ba wọ aṣọ Sunday Igboho tabi Yoruba Nation n'Ibadan?

Ọkan lara awọn ọmọlẹyin Oloye Sunday Adeyẹmọ ti ọpọ eeyan mọ si "Sunday Igboho", Ọmọọba Omiyale Ademọla ti ke gbajare pe awọn eeyan kan ti fọn si igboro ilu Ibadan ti wọn si dede n ṣe ikọlu si ẹnikẹni ti wọn ba ri to wọn aṣọ ti o ba ni akọle 'Sunday Igboho' tabi ipe fun idasilẹ orilẹede Oodua, 'Yoruba Nation' lara.

Ninu ọrọ ti o ba BBC Yoruba sọrọ l'ọjọ Aje nile Sunday Igboho to n bẹ ni agbegbe Soka nilu Ibadan, Ademọla ni iṣẹlẹ naa ti n waye fun igba diẹ bayii.

O ni, "O ti maa n waye lati ọjọ bi i melo kan sẹyin to jẹ wi pe ẹnikẹni ti o ba ti wọ aṣọ Oloye Sunday Igboho tabi to de fila Yoruba Nation, to ba jẹ pe ori okada ni wọn a jaa bọlẹ, wọn a ṣee leṣe, wọn a gun un yanayana.