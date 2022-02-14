Lekan Balogun: Makinde buwọ́lu Sẹ́nẹ́tọ̀ Lekan Balogun gẹ́gẹ́ bí Olubadan tuntun

Olubadan tuntun

Oríṣun àwòrán, Lekan Balogun

Lẹyin ọ rẹyin, Gomina Seyi Makinde ipinlẹ Oyo ti buwọlu iyansipo Sẹnẹtọ Lekan Balogun gẹfgẹ bi Olubadan ilẹ Ibadan tuntun.

Sẹnẹtọ Balogun to jẹ Ọtun OLubadan tẹlẹ ni Olubadan kejilelogoji ti yoo gori apere ọba ilẹ Ibadan.

Makinde buwọlu iyansipo Sẹnẹtọ Balogun lẹyin ti igbimọ afọbajẹ ilẹ Ibadan orukọ rẹ ranṣẹ si gomina.

Ninu atẹjade kan tti akọwe iroyin gomina, Taiwo Adisa fi sita lọjọ Aje, Makinde ki Olubadan tuntun ku oriire.

Bakan naa ni gomina ipinlẹ Oyo gbadura pe alaafia ni yoo fi lo akoko rẹ gẹgẹ bi ọba ilẹ Ibadan.

Makinde ni lorukọ gbogbo eeyan ipinlẹ Oyo ni oun gbadura aṣeyọri ati ilọsiwaju fun Olubadan tuntun lori oye.

Bakan naa ni Makinde ti buwọlu irọloye awọn ọba ilẹ Ibadan ti wọn n de ade tẹlẹ.

Gomina ṣe eyi ni ibamu pẹlu iwe ofin Naijiria ati idajọ ile ẹjọ giga ipinlẹ Oyo lori ọrọ naa.