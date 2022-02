Wo ọkùnrin kan tó fi N1.2m gbẹ́ ibojì rẹ̀ sílẹ̀ nígbà tó sì wà láàyè

Adifa fun ọkunrin kan, Patrick Kimaro, lorilẹede Tanzania to ti kọ iboji to fẹ ki wọn sin in sinu rẹ nigba ti o ba ku tan.