Couplr selling human parts: Iléeṣẹ́ ọlapàá ní afurasí tọkọtaya ta ẹ̀yà ara fún ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin náírà

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Alukoro fun Ile ise olopa ipinle Ogun, Ogbeni Abimbola Oyeyemi so fun BBC News Yoruba se pe Ile ise olopa sin tesiwaju ninu iwadi won sugbon awon afurasi Tokotaya naa ti jewo pe awon ni won se iku pa arabinrin naa.

"Arabinrin naa wa ki won naa, won si se ounje oyinbo indomie fun pelu eyin, ninu ounje naa ni ogun orun wa, bi o se je ounje naa tan ni o sun, won si fun ni orun pa mole ki o to dipe won bere lati ma ge awon ara arabinrin naa si we we."