Assault on LASTMA officers: Ìjọba Eko tí ṣetán láti f'imú ẹnikẹ́ni tó bá tún fi ìyà jẹ òṣìṣẹ́ LASTMA dánrin

Ọga agba ajọ to ri si lilọ bibọ ọkọ nipinlẹ Eko, LASTMA, Ọgbẹni Bolaji Oreagba ti bu ẹnu ẹtẹ lu bawọn eeyan kan ṣe n ṣe ikọlu sawọn oṣiṣẹ LATSMA lẹnu iṣẹ.

Ninu atẹjade kan ti ajọ LASTMA fi sita, Oreagba ni awọn awakọ to n tapa sofin iwakọ loju popo lo huwa ipa sawọn oṣiṣẹ LASTMA.

Oreagba ni ijọba ipinlẹ Eko ko ni fi oju ire wo ẹnikẹni to ba tun fiya jẹ oṣiṣẹ ajọ LASTMA lati akoko yii lọ.

Oreagba ni ''lati akoko yii lọ, ẹnikẹni to ba tun ṣe ikọlu tabi fiya jẹ awọn oṣiṣẹ LASTMA yoo foju wina ofin nipinlẹ Eko.''

Oreagba tutọ soke, o si foju gba a nitori iṣẹlẹ kan ninu eyi ti wọn ti fẹsun kan awakọ Korope kan, Ibrahim Yusuf, pe o fẹ ṣekupa oṣiṣẹ LASTMA, Awotola Victor, to n dari ọkọ lopopona Ojodu Berger si Ogba.

Wọn ni Yusuf ko ya si ibi kan ninu gbogbo iyana to wa ni River Valley, eleyii to jẹ ki awọn LASTMA mu ọkọ rẹ.

Bayii ni Yusuf poora bi iso, o kuku tun pada wa amọ pẹlu ọbẹ lọwọ rẹ lo pada si iyalẹnu awọn eeyan to wa nibẹ.

Yusuf fẹsẹ fẹẹ lẹyin to ṣe ohun to ṣe tan ṣugbọn wọn mu ọkọ rẹ to n wa.