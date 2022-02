Ibadan Bullion Van Robbery: Olùbádámọ̀ràn fétò àbò fún gómìnà Oyo ṣí aṣọ lójú àwọn tó ṣe onígbọ̀wọ́ ìdigunjalè ọkọ̀ agbówórìn

Owoseni tii se Kọmisana ọlọpaa nipinlẹ Eko tẹlẹ, ko to fi ẹyin ti, tun jẹ ko di mimọ pe, awọn ti wọn digunjale ninu ọkọ agboworin naa ni ajọṣepọ pẹlu awọn eeyan kaakiri ẹka kan banki to ni owo naa.

Ninu ọrọ kan to sọ lori eto ori redio kan nilu Ibadan, Owoṣeni ṣalaye pe awọn to jale naa ṣeto rẹ finifini nitori o fihan pe awọn adigunjale to ṣọṣẹ naa ni anfani si awọn iroyin kan to jẹ pe iwọnba eeyan lo yẹ ko mọ.