Kolawole Ajeyemi: Kò sí ohun tó burú ti ọkọ tàbí aya bá lówó ju ara wọn lọ, kí àwọn méjèèjì ṣá ti lówó

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Ninu awo orin naa si lo ti wa idahun si ibeere naa pe "A ko le fi ọrọ aya we ti obi ẹni, a ko si le fi ọrọ obi ẹni we ti aya ẹni nitori ohun ti obi le se, aya ko le se iyẹn, ohun ti aya si le se, obi ko le se iyẹn."

Sugbọn eyi ko ri bẹẹ pẹlu gbajumọ osere tiata kan, Kolawole Ajeyemi, to tun fẹ gbajugbaja osere tiata lobinrin, Toyin Abraham ni aya.

Ki lo de ti Ajeyemi fi fẹran iyawo rẹ ju iya rẹ lọ:

Ninu ifọrọwerọ kan to se lori ayelujara, Kolawole, lasiko to n dahun ibeere pe ko darukọ nnkan ẹyọ kan soso to nifẹ si julọ.