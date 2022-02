Fuel Scarcity: Ẹgbẹ́ TUC ní káwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ jóko sílé torí ọ̀wọ́n epo

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

TUC ni o ti yẹ ki Buhari mọ awọn to wa nidi ọwọngogo epo to gbode ni Naijiria, ki o si fi ijiya to tọ sí wọn jẹ wọn.