Tinubu visits Alaafin, Olubadan: Bola Tinubu bẹ Olubadan àti Alaafin wò, Ó ní òun ṣetán láti bá ẹnikẹ́ni ja ìjà rọ̀fọ̀rọ́fọ̀ nítorí ipò ààrẹ

Nibayii ti saa eto idibo sipo aarẹ lorilẹede Naijiria ldun 2023 ti n ṣa ara jọ, olikuluku awọn oloṣelu to fẹ dije lo si ti n na wọ soke.

Lara awọn to ti na ọwọ soke ni Aṣiwaju Ahmed Bọla Tinubu wa.

Lọjọ Aiku ni Bọla Tinubu, gẹgẹ bi ara ilana apero to n ṣe kaakiri tibutoro naijiria lori ọrọ ati dupo aarẹ rẹ, gba ipinlẹ Ọyọ lọ nibi to ti jiroro pẹlu Olubadan ti wọn ṣẹṣẹ yan, Agba Oye, Lekan Balogun ati Alaafin ti ilu Ọyọ, Ọba Lamidi Ọlayiwọla Adeyẹmi III.

Ki ni Tinubu sọ lọdọ Olubadan?

Nigba to de ọdọ Olubadan ti wọn ṣẹṣẹ fẹ yan sori oye, Agba Oye Lekan Balogun, Sẹnetọ Bọla Tinubu ko fi meni pe meji lori ipinnu rẹ to si sọ ọ yanya pe ohun gbogbo to ba gba loun ṣetan lati fun un lna ati le e du ipo aarẹ Naijiria ldun 2023.

Aṣiwaju Tinubu ṣalaye pe ohun ṣetan lati ja ija rọfọrọfọ pẹlu ẹnikẹni lna ati du ipo naa.

O ṣalaye fun kabiyesi tuntun to fẹ jẹ nilu Ibadan pe ṣiṣe aarẹ lẹyin Aarẹ Muhammadu Buhari jẹ ala kan to ti wa lọkan oun lati ọjọ pipẹ wa, ko si si ẹnikẹni to le e da oun duro mọ.

Tinubu ni: "Ko si idumọhurumọhuru mọni kankan to le di mi lọna. Mo ti ṣetan lati ja ija rọfọrọfọ. Mo ti gbaradi tan bayii lati di aarẹ Naijiria. Ikorita koyemi la wa bayii."

Olubadan tuntun ti wọn ṣẹṣẹ yan, Oloye Lekan Balogun ni odu ni Tinubu kii sii ṣe aimọ oloko lagbo oṣelu.

"Iwọ lo ṣe ifilọlẹ ipilẹ idagbasoke ipinlẹ Eko ti gbogbo aye m loni. O si ko ipa nla lati gbe Naijiria de ibi to wa loni. Laisi Yoruba, Naijiria ko le e si ni ibi to wa loni. Naijiria ti pin yẹlẹyẹlẹ. Aarẹ lati ilẹ Yoruba ti yoo mu iṣọkan wọ orilẹede yii bayii ni a nilo."

Emi o ni kẹyin ọd maa jẹ aarẹ Naijiria o, ṣugbọn ẹ jẹ ki n jẹ temi naa- Tinubu

Ki Tinubu to de ọdọ Olubadan tuntun lo ti kọkọ gba ọdọ Alaafin Lamidi Ọlayiwọla Adeyẹmi kẹta lọ laafin rẹ nilu Ọyọ nibi ti o ti fi to Kabiyesi naa leti pe ko si bi oun ṣe lee fẹ rawọ le nnkan bantabanta bii didu ipo aarẹ lai kọkọ fi to awọn ọbalaye leti fun adura ati ifọwọsowọpọ wọn.

"Mo wa fi to awọn baba mi leti ni pe mo ti pinnu lati du ipo aarẹ orilẹede yii ldun 2023. Ohun ti mo nilo ldọ awọn eekan ọbalaye gbogbo bayii ni adura ati ifọwọsowọpọ wọn."

Lasiko to n sọrọ lori bi awọn kan ṣe n ṣe waduwadu si agba lai tii de ipo, aṣiwaju ẹgbẹ oṣelu APC naa gbadura pe dọ yoo de ibi giga ni Naijiria lai yọ ipo aarẹ silẹ, amọṣa O ni oun yoo kọkọ jẹ aarẹ naa, lẹyin oun awọn ọdọ lee wa maa jẹ tiwọn.

"Ẹ ko fẹ ki agba kọja ẹ dẹ fẹ di aarẹ. Bi ẹ ba wa di aarẹ nkọ, ṣe ẹ maa le wa kuro nilu ni?"

"Ẹ maa dagba ẹ dẹ maa di aarẹ. Ṣugbọn ẹ jẹ ki emi kkọ jẹ temi na."

Alaafin, pẹlawọn ọba mẹwaa lati ijọba ibilẹ mẹwẹẹwaa to wa lagbegbe Oke-Ogun, kan sara si Tinubu pẹlu adura pe awọn alalẹ ilẹYoruba ko ni fi silẹ ninu ilepa rẹ. to gbalejo Tinubu.

Tinubu, 'afọbajẹ' to ni oun fẹ di aarẹ

Ni oṣu kinni ọdun 2022 ni Aṣiwaju Bla Tinubu kọkọ kede pe oun fẹ du ipo aarẹ lẹyin to ṣepade pẹlu Aarẹ Muhammadu Buhari tan nilu Abuja.

Aṣiwaju ẹgbẹ Oṣelu APC naa ṣalaye fawọn oniroyin lẹyin ipade naa pe oun wa fi to aarẹ leti ni nipa ipinnu oun lati gbe apoti ibo fun ipo aarẹ lọdun 2023.

Tinubu sọ fun awn oniroyin nigba naa pe afọbajẹ loun tẹlẹ oun si ti ṣetan bayii lati di ọba bẹẹni ko si si ofin kankan to sọ pe afọbajẹ ko le e di ọba.