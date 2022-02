Truth Social: Donald Trump dá ojú òpó tirẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn tí Twitter àti Facebook fòfin dèé

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Aarẹ ilẹ Amẹrika ana, Donald Trump, ti ṣe ifilọlẹ oju opo ikansiraẹni kan to pe orukẹ rẹ ni "Truth Social."

Awọn onimọ to sọrọ nipa aapu ọhun sọ pe o farajọ oju opo ikanni Twitter.

Ti ẹ ko ba gbagbe, ọdun to kọja ni wọn yọ Trump kuro lori ikanni Twitter, Facebook ati YouTube.

Ẹni to n lewaju ifilọlẹ aapu naa, Devin Nunse sọ pe aapu naa yo bẹrẹ iṣẹ ni pẹrẹwu titi ipari oṣu Kẹta ọdun 2022 yii.

Lọsẹ to kọja ni ọmọ Aarẹ Trump, Donald Trump Jr kede nipa ikanni naa loju opo Twitter rẹ.

Twitter fofin de Trump loju opo rẹ lọdun to kọja lẹyin ọrọ to sọ lori ifẹhonuhan to waye lọjọ kẹfa, oṣu Kinni, ọdun 2021 ni gbagede Capitol.